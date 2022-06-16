شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الأسقفية تستضيف قسا أمريكيا فى سلسلة محاضرات 22 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف كلية اللاهوت الأسقفية القس الدكتور جاستن هلوكوم فى سلسلة من المحاضرات يوم 22 من الشهر الجارى فى تمام الساعة السادسة مساءًا بفرع الكلية بالإسكندرية، ويوم 24 من نفس الشهر فى تمام الخامسة مساءًا وذلك بفرع الكلية بالقاهرة.

وتدور عناوين المحاضرات حول "التبرير في كتابات الآباء" و "السماء والجحيم" و"القيامة والقضاء"



دكتور جاستن هولكوم

جدير بالذكر أن الدكتور جاستين هولكوم يعمل قسًا أسقفيًا وعمل ككنن (رتبة كنسية) في أبروشية وسط فلوريدا منذ عام 2013 ، كما يدرس مادة اللاهوت النظامى والدفاعى فى جامعتى Reformed Theological Seminary و Gordon-Conwell Theological Seminary، بالإضافة لكتاباته وتحريره لعشرين كتاب عن الإساءات واللاهوت والدراسات الكتابية.

وتأسست كلية اللاهوت الأسقفية عام 2005، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاثة مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس للاهوت بتونس وكلية القديس فيرمنتيوس فى جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.

ويعتبر هدف كلية اللاهوت هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية / الأنجليكانية ، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحى فى البطريركية الأولى بإفريقيا.