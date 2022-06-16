شكرا لقرائتكم خبر عن شرايين جديدة للاقتصاد.. بدء إقامة المنطقة البترولية الحديثة بالتبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مساحة 1000 فدان بدأت وزارة البترول إجراءاتها لإنشاء المنطقة البترولية فى منطقة التبين بالقاهرة تحت مسمى المنطقة الحديثة ومن المخطط لها أن تضم عددا من المشروعات فى مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية.

المنطقة ستكون شريانا جديدا لخدمة حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى الصعيد عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول وخدمة أنشطة لشركات بتروجيت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول ستصل تكلفة المنطقة نحو 1.8 مليار جنيه وتهدف للقيام بنشاط التخزين بالمستودعات وتدفيع الخام القادم من منطقة السخنة عبر منطقة التبين بواسطة خطوط أنابيب الشبكة إلى مصفاة تكرير البترول بأسيوط.

أهمية المناطق البترولية تأتى فى إطار الدور المهم الذى تلعبه صادرات قطاع البترول والتى نمت 84.3% فى 2021 عن عام 2020 وشملت الزيادة فى الصادرات زيادة قيمة صادرات الغاز بصورة قياسية عام 2021 بنسبة بلغت 770% المنطقة الجديدة تأتى استكمالاً لشبكات البنية الأساسية للبترول والغاز التى تم تطويرها خلال السنوات الست الماضية والتى تعد من أهم عوامل التميز لمصر فى مجال الطاقة على المستوى الإقليمى.

وذلك يعزز من قدرة مصر على المناورة فى عمليات تجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى واستقبالها من كل الأسواق العالمية والتصدير إليها.