وزارة الطيران المدنى تستعد للانتقال العاصمة الإدارية الجديدة بـ834 موظفا

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الطيران المدنى، جولة تفقدية اليوم الخميس، لمحررى وزارة الطيران لمبنى وزارة الطيران الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحى الحكومى.

وقال مدير الشؤون الهندسية بوزارة الطيران، أنه تم تشكيل فرق عمل داخل الوزارة، لنسخ كافة المستندات الهامة لوزارة الطيران المدنى، وتم توفيرها إلكترونيا بالإضافة إلى الأصول الورقية.

وكشف سيد عبدالله مساعد وزير الطيران المدنى لشؤون الموارد البشرية، أنه تم الانتهاء من تدريب 834‪ موظف بالوزارة بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات، تمهيدا لانتقالهم إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية بعد السماح الحكومى.

وأضاف سيد عبد الله، أنه تم توفير منظومة النقل لتجميع العاملين المنتظر انتقالها إلى العاصمة الجديدة، حيث سيتم توفير وسائل نقل لتجميعهم بالمناطق المركزية على مستوى الجمهورية، بحيث لا يتحمل الموظف أي أعباء خلال انتقاله للعاصمة

ويقع مبني وزارة الطيران الجديد بالحي الحكومة في العاصمة الإدارية، علي مساحة 2415 متر مربع.