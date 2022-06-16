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تعرف على مزايا محطة قطارات الصعيد بالجيزة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل إنشاء محطة قطارات الصعيد في الجيزة، والتي تعمل على خدمة المواطنين في الصعيد، وفى النقاط التالية نستعرض اهم مواصفات المحطة الجديدة. 

 

- المحطة ستكون مكيفة الهواء في كافة طوابقها وبها خدمة واي فاي. 

- مكان المحطة هو التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، ويكون منها السد العالي – الإسكندرية – إمبابة – المناشي- القباري.

- يوجد وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، فيما تعتمد على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها.

- موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة.

- المحطة ستكون ذكية تبادلية ذات طابع فرعوني.

- المحطة تضم العديد من الخدمات ويوجد بها شاشات إرشادية للراكب.

- يوجد بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.

- المحطة القطار تقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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