أخبار مصر

"مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف اجتماع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، قائلا: "خلوني أبدأ كلامى بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف الموجودين اللى بيمثلوا البنوك والمصارف والمستقبل في أفريقيا.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاجتماع، على أهمية توافر الأمن والاستقرار كريكزتين أساسيتين لأى تغيير مناسب للدول.

 

 

 

مصر احتاجت خلال 7 سنوات نحو 500 مليار دولار لتأسيس بنية أساسية جيدة ولتحقيق أهدافها التنموية

 

لزراعة مليون فدان نحتاج  كهرباء وطرق وسكك حديد وتكنولوجيا زراعية حديثة تكلفتها ضخمة جدا

 

يجب وضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة فى تغيير الواقع

 

الاستقرار والأمان ركيزتان أساسيتان لضمان أجواء استثمارية بالدول الأفريقية

 

يارب لو أعطتنى مش ها أسيب دولة إلا أما أساعدها

 

أفريقيا لن تعبر ما هى فيه إلا لو قلوبنا على بعض ونتجاوز أى خلافات 

 

أقول لمجتمع المال والمصارف أفريقيا والمليار مواطن أمانة فى رقبتكم

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا