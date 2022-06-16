شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار غدا بأغلب الأنحاء وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، استقرار فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية ، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.