شكرا لقرائتكم خبر عن فاضل 4 أيام.. الثلاثاء المقبل بداية الانقلاب الصيفى وفصل الصيف يستمر 92 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 4 أيام باتت تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف ، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حيث نكون على موعد 21 يونيو الجارى مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022 ، حيث يبدأ فصل الصيف الثلاثاء المقبل 21 يونيه ، ويستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر ، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.

يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.