شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف الداخلية حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة، مؤكدة أنه عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد كتبت منشورا أمس عبر فيس بوك تقول فيه إن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف بالتخدير قبل أن تعود وتحذف المنشور.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى: 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة فى مصر خلال 7 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة كورونا وأوكرانيا أبرزت تحديات ممكن نستفيد منها، متسائلا: "لكن يا ترى البنية الأساسية للقارة الأفريقية جاهزة لتلبي الطموحات والآمال لشعوبنا.. هديكوا مثال على مصر، لما جينا نتكلم على إيجاد بنية أساسية مناسبة حتى ننطلق للعمل للأفضل احتجنا خلال السبع سنين اللى فاتوا تقريبا 400 لـ 500 مليار دولار.. بتكلم على مساحة مليون كيلو متر مربع، واللى إحنا عملناه 10 – 12% منه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "طيب أنا بتكلم على أفريقيا اللى فيها 30 مليون كيلو متر مربع.. يا ترى البنية الأساسية التي تستطيع أن تحققها في القارة تتكلف كام وهيجوا منين؟ الكلام ده قلته من 5 سنين في ألمانيا إذا كنتم عاوزين تغيروا وجه القارة محتاجين فقط بنية أساسية في القارة.. أنا اتكلمت على الكهرباء والمطارات والقطارات بنية أساسية بكام ومنين ومين يقدر ينفق على ده".

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 233 لسنة 2022 بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

اندلاع حريق بأكبر حقل غاز فى روسيا.. وغازبروم: الحادث لن يؤثر على الإنتاج

اندلع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وقد أكدت شركة "غازبروم" فرع أورينغوي حالة الطوارئ في المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع "غازبروم" أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح اليوم، ولم تقع إصابات.

من جانبه علق المكتب الصحفي لـ "غازبروم" بأن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.

فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجية التطبيقية للحاصلين على الإعدادية الإثنين

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمدارس التكنولوجية التطبيقية الأسبوع المقبل ومن المقرر أن يبدأ الطلاب التقدم الكترونيا الاثنين 20 يونيو الجارى.

وقال محمد مجاهد، إن المستثمرين يساهمون في هذه المدارس التي وصل عددها إلى 38 مدرسة بالشراكة مع شركات كبرى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن شروط التقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، لطلاب الإعدادية تبدأ من مجموع 240 درجة أي بنسبة 75%، ويمكن التقديم من خلال رابط موقع التعليم الفني الذي يحتوي على مختلف مدارس التعليم الفني.

واختتم محمد مجاهد، بأن الطالب يخضع لامتحانات تحديد مستوى في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واستخدام الحاسب الآلي وإجراء فحوص طبية، إضافة إلى مقابلة شخصية، موضحا أن الخريج يمكنه العمل في الشركات التي لديها بروتوكولات تعاون مع المدرسة بعد التخرج مباشرة وإنهاء الـ 3 سنوات مدة الدراسة.