شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى يعلن عن الإفراج بالعفو الرئاسى عن مجموعة جديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن الإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم اليوم وإخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيا، قائلا:"تتوالي بشائر الخير اليوم بالإفراج بالعفو الرئاسى عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم، بالإضافة إلى إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيا".

وكان طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، قال من قبل إإن الشارع السياسى يشعر بحالة من الارتياح نتيجة قرارات العفو الرئاسى خلال هذه الفترة.

وأضاف طارق الخولي، أن لجنة العفو الرئاسي تستهدف إخراج كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأى للمشاركة مرة أخرى في المجتمع السياسي والاندماج به، مردفا: "مسعى القيادة السياسية هو استخدام الدستور في الإفراج عن الشباب المحبوسين، وإعطائهم فرصة على العمل والمشاركة بالمجتمع، وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل".

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن اللجنة وضعت معايير واضحة وهى عدم التدخل في حالات الانضمام لتنظيمات إرهابية وعدم إخراج أى شخص مارس العنف على الشعب المصرى من قبل، اللجنة أعلنت اليوم عن خروج 5 محبوسين جدد، ونحن جزء رئيسى من الحوار الوطنى الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.