شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فترة صوم الرسل فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاثنين الماضى، أول صوم الرسل، وذلك بعد عيد العنصرة وانتهاء فترة الخماسين المقدسة، ويعتبر أول صوم فى الكنيسة، حيث صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، ويبدأ يوم 21 يونيو.

ويبدأ صوم الرسل بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وتتراوح مدته من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق فى بعض السنوات.

ويأتى أول صوم الرسل هذا العام يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 والذى يوافق 6 بؤونة عام 1738.

ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداء بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًاعلى الجبل.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن صوم الرسل نسميه "صوم الخدمة" وهذا الصوم وإن كانت أيامه متغيرة من عام إلى عام، لكنها أيام من أجل الخدمة ومن أجل الخدام، وعليك فى هذه الأيام أن تذكر أحد يخدمك سواء الأب الأسقف أو الأب الكاهن أو الخادم أو الخادمة أو مدرسين مدارس الأحد أو اجتماعات الشباب أو المسئولين بصفة عامة عن مجالات الخدمة ونوعيات الخدمة الكثيرة، فهو صوم من أجل الخدمة ومن أجل نجاح الخدمة في كل مكان".