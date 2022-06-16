شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد مقر اتحاد العمال لمتابعة سير انتخابات النقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التي تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام .

وتشهد بعض النقابات العامة انتخابات اليوم على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة -بينما فاز البعض بالتزكية - ولكل منهما صندوق منفصل ،حيث شدد الوزير خلال جولاته على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة .

ووجه الوزير الشكر لممثلى النقابات العامة ، ومشرفي اللجان الانتخابية الحضور على المساعدة المقدمة منهم للقيام بتلك المسئولية والمشاركة فى إنجاح العملية الانتخابية فى النقابات العمالية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال فى القيام بأعمالهم من الإشراف على لجان الاقتراع والتصويت.