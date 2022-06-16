شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنهى استعداداتها لاستقبال ماراثون الثانوية العامة وتجهز 190 لجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجارى تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 78 ألفا و 777 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة ما بين 16 إلى 18 طالبا، مؤكدًا توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والإحترازية بينهم، وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

وأوضح أنه ستتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائي للوقوف على مدى جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات وأى معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى الإدارات بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل، وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

كما أكد المحافظ ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجات المياه والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التى بحاجة إلى أعمال صيانة بسيطة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على خطط توزيع سيارات الإسعاف وجاهزية القطاع الصحى فى توفير الطبيب او الزائرة الصحية بالمدارس موجها بضرورة توفير الرعاية الصحية والإطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدي بكل حزم لمنع كل الممارسات والمحاولات السلبية التي تتم في بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.

من جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه تم تجهيز 49 لستراحة على مستوي المحافظة مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة مع المتابعه اليومية مع الإدارات التعليمية لسرعه التعامل مع أى معوقات .

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والسادة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة ومديري مديريات التربية والتعليم والصحه وممثل من مديرية الأمن والكهرباء وشركه المياه ورئيس جهاز التفتيش ومدير غرفه العمليات وهيئات التأمين الصحي والإسعاف ومدير الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .