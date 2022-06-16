شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العوضى ينشر قرار العفو عّن ثلاثة من المحكوم عليهم بقضية أحداث مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المحامى وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضى، قرارا جمهوريا بالعفو عن ثلاثة من المحكوم عليهم بقضية أحداث مجلس الوزراء، على صفحته الرسمية بموقع المدونات المصغرة "تويتر".

وتضمن القرار العفو عن كل من سعيد محمد عطية إبراهيم ، محمد عبد الغريب إبراهيم الشراعى ، محمد مرسى محمد مرسى .





وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 260 لسنة 2022، بالعفو عن عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليهم، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.