شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء.. ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد كتبت منشورا أمس عبر فيس بوك تقول فيه إن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف بالتخدير قبل أإن تعود وتحذف وتحذف.