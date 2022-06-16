شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة فى مصر خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة كورونا وأوكرانيا أبرزت تحديات ممكن نستفيد منها، متسائلا: "لكن يا ترى البنية الأساسية للقارة الأفريقية جاهزة لتلبي الطموحات والآمال لشعوبنا.. هديكوا مثال على مصر، لما جينا نتكلم على إيجاد بنية أساسية مناسبة حتى ننطلق للعمل للأفضل احتجنا خلال السبع سنين اللى فاتوا تقريبا 400 لـ 500 مليار دولار.. بتكلم على مساحة مليون كيلو متر مربع، واللى إحنا عملناه 10 – 12% منه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "طيب أنا بتكلم على أفريقيا اللى فيها 30 مليون كيلو متر مربع.. يا ترى البنية الأساسية التي تستطيع أن تحققها في القارة تتكلف كام وهيجوا منين؟ الكلام ده قلته من 5 سنين في ألمانيا إذا كنتم عاوزين تغيروا وجه القارة محتاجين فقط بنية أساسية في القارة.. أنا اتكلمت على الكهرباء والمطارات والقطارات بنية أساسية بكام ومنين ومين يقدر ينفق على ده".