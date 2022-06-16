شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :
- الخميس 16 يونيو والجمعة 17 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- السبت 18 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- الأحد 19 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- الاثنين 20 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 21 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.