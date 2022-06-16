%70 نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبدالعظيم عطية مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وتوزيعها اليوم على المعاهد.

وقال إنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 604 طلاب وطالبة، وعدد الناجحين فى الدور الأول 371 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 70%، وعدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية 650 طالبا وطالبة وأن عدد الناجحين فى الدور الأول 490 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 75.5% .

أضاف أنه تم اليوم تسليم النتيجة الورقية إلى الإدارات التعليمية، وتسليمها للمعاهد الابتدائية وإعلانها.

والأوائل فى الشهادة الإعدادية هم:

جهاد سعد محمد حسن معهد فتيات بئر العبد الاعدادية بمجموع 488 درجة ، ووهمت سامح رفعت ابو العطا معهد فتيات أبو بكر الصديق الاعدادى بمجموع 484، و واحمد محمد الهادى معهد بنين العريش يمجموع 480، ومنه حسام الدين محمد بمعهد أبو بكر الصديق بمجموع 477، عبدالله اسامه عبدالله معهد بنين العريش مجموع 477 ، وبسمله على إبراهيم حسين معهد فتيات أبو بكر الصديق بمجموع 475، وانهار خالد حسين معهد فتيات بئر العبد بمجموع 474، وأحمد محمد عبدالحافظ معهد بنين بئر العبد بمجموع 474، عبد العظيم عبد العظيم اليزيد معهد الشيخ زويد الاعدادية بمجموع 471، و حبيبة عادل ابو الحسن معهد فتيات ال بدوى بمجموع 470.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية كفيف بشمال سيناء هم :

نورهان محمد عبدالوهاب سلامه معهد فتيات الصفا الإعدادية بمجموع 413 درجة ، ومحمود السيد صبيح معهد بنين الشيخ زويد بمجموع 407، وحبيبه محمد عميره معهد فتيات بئر العبد بمجموع 396.

الأوائل فى الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء هم :

فاطمة سامح محمد بمعهد العريش القديم ، و امل حازم مصطفى بمعهد العريش القديم ، و اهله امير عبدالله بمعهد السلام ، ووشذى محمد محمود بمعهد بئر العبد ، وجنا وليد محمد بمعهد بئر العبد ، ولمى ابراهيم سليمان معهد بئر العبد ، ومها سمير ابو جرير معهد بئر العبد .

خالد محمد سعيد بمعهد بئر العبد ، وجنى مصطفى محمد بمعهد بئر العبد ، محمد ضيائ ابراهيم يمعهد عمر بن العاص ، ملك سامى عميره بمعهد بئر العبد.