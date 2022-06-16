شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأفريقى للتصدير يشيد بالطفرة الاقتصادية فى مصر: أفريقيا قادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالطفرة الاقتصادية التي حققتها مصر، قائلا: "ما حققته مصر من طفرة اقتصادية يؤكد أن أفريقيا قادرة على تحقيق المزيد إذا تحققت الإرادة، مشيرا إلى أن مصر شكلت تاريخ الإنسانية وساهمت بالفنون والعلوم والهندسة والمعمار على مدار التاريخ، حيث تركت أثارا رائعة للتاريخ.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، خلال افتتاح اجتماعات البنك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العاصمة الإدارية الجديدة ظهرت خلال 7 سنوات كمعجزة جديدة في هذه الصحراء ، مؤكدا ان البنك يضع افريقيا في الصدارة، متابعا: "حينما حلت أزمة كورونا تركت أفريقيا تدافع عن نفسها"، فلن نقبل أن تظل أفريقيا ضعيفة ومشرذمة وعلينا أن نحصد ثمار التكامل في القارة".

وأكد "أوراما" أن البنك يواصل مساعيه لتنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، معربًا عن فخره بدعم مصر لبناء مشروعات البنية الأساسية في دول القارة، قائلا: " المقاولون المصريون شركاء أقوياء ويعملون معنا في بناء مشروعات بنية أساسية في عموم أفريقيا وندعم عقود بقيمة 2.9 مليار دولار".

وتابع: "أحرزنا تقدما فيما يتعلق بضمانات النقل البري الإقليمي بين دول القارة، ونأمل فى إنجاز طريق القاهرة - كيب تاون بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.