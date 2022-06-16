شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأرجنتين بالقاهرة: العلاقات مع مصر مثمرة فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الأرجنتين بالقاهرة، إدواردو فاريلا ، على هامش احتفالية بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات بين مصر والأرجنتين، إن العلاقات بين مصر والأرجنتين خلال السنوات الأخيرة " مثمرة" في جميع المجالات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وبرز مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية على رأس مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ويذكر أن سفارة الأرجنيتين بالقاهرة نظمت كأس البولو احتفالا بالذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية، وقال سفير الأرجنتين ، إن هذة النسخة خاصة جدًا من كأس سفارة الأرجنتين للبولو لأنها تقام فى الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأرجنتين ومصر.

وأضاف: "عندما نشارك فى تنظيم هذا الحدث، نشعر بدافع كبير لأن هذا النادى هو حقًا موطن لنا، ويسمح لنا بمشاركة القليل من التجربة الأرجنتينية معكم جميعًا".