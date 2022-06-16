شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بدء موسم حصاد البنجر فى مشروع غرب غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا عن بدء موسم حصاد البنجر فى المشروع، حيث تمت زراعة 6000 فدان هذا العام، توريد المحصول إلى مصنعى السكر فى الفيوم والمنيا.

وأضاف الأشقر أنه بناء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تمت زيادة المساحة المزروعة بالبنجر عن العام السابق بنحو 2000 فدان، وأشار إلى نسبة سكر 22% وجودته 88%.

وأشار إلى أن حصاد البنجر يتم باستخدام أحدث معدات الحصاد الآلي التابعة لقطاع الزراعة الآلية بالوزارة، ومن خلال العاملين والمهندسين بالقطاع والذين يعملون في محطة الميكنة بغرب غرب المنيا.

وأكد الأشقر أن معدات الزراعة الآلية شاركت فى حصاد محصول القمح بأسعار مخفضة للمزارعين تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، وذلك من خلال معداتها بجميع المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددها 135 محطة كما شاركت في عمليات حصاد القمح في الفرافرة وعين دالة وتوشكي.