أحمد شاهين رئيسًا لمصر للطيران للخدمات الأرضية.. وجاسر حسين للشحن الجوى

القاهرة - سامية سيد - أصدر الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف أحمد شاهين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خلفا للمهندس مسعد موسى، الذى وجه إليه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة.

محمد يوسف

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