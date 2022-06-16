وزيرة البيئة: الطاقة وخفض الكربون موضوعات الأيام غير الرسمية بقمة المناخ

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ المقبل COP27، تم تحديد موضوعات الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ، والتى تشمل الطاقة، خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدنى والشباب، المياه، التكيف، التمويل، كما تم إعداد مجموعة من المبادرات لإطلاقها بالمؤتمر فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والمياه والتمويل والمخلفات، والمساواة بين الجنسين، والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة، والنهج القائم على النظام البيئى والنقل المستدام .

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدولة بذلت العديد من الجهود لتحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر الى مدينة خضراء، سواء فى مجال السياحة الخضراء، من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء، وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، كما تم وضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع مخطط لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، إضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربى.