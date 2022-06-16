شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على عمق العلاقات المصرية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط والعالم العربى بأسرة.

ففي صحيفة "الأنباء" وتحت عنوان " السيسي: العلاقات المصرية - الإماراتية ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره" قالت إن الرئيس السيسي أكد خلال استقباله أمس الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية على أن العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.

وفي صحيفة "السياسة" الكويتية وتحت عنوان " مصر والإمارات تبحثان التعاون العسكري" قالت الصحيفة أن الرئيس السيسي، ناقش مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية حمد الرميثي، العلاقات العسكرية بين مصر والإمارات.

وأضافت أن رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في المجالات والأصعدة كافة.

وحول زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر ولقائها بالرئيس السيسي قالت صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان " السيسي: العالم يمر بظرف دقيق.. وعلى الجميع إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيق، يتطلب من كل الأطراف إعمال الحكمة، وتغليب لغة الحوار البناء.

وأضافت الصحيفة أن المباحثات تناولت الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية على الأخص أمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.