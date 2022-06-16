شكرا لقرائتكم خبر عن حسم عضوية مجلس نقابة الإسعاف بالتزكية.. وانتخابات اليوم لاختيار النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم الجمل عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، إن القوائم النهائية للمرشحين لمجلس إدارة النقابة للدورة النقابية 2022/2026، والتي أعلنتها اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، أوضحت حسم كافة مقاعد عضوية مجلس النقابة بالتزكية، حيث أن المتقدمين لعضوية المجلس لم يتجاوز عددهم المسموح به قانونا، وبذلك فإن المجلس القادم سيتشكل بالتزكية من جميع المتقدمين وعددهم 14 عضوا.

وأضاف الجمل، في بيان،: كما سيتم إجراء الانتخابات اليوم، الخميس، على مقعد رئاسة مجلس إدارة النقابة، بين وائل سرحان الرئيس الحالى للنقابة العامة، مؤسس إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وبين فيراس سلامة من العاملين بمرفق إسعاف الإسماعيلية.

وأشار إلى أن انتخابات اللجان النقابية البالغ عددهم 25 لجنة، قد انتهت فى المواعيد المقررة وتم إيداع أوراقهم بمديريات القوى العاملة وتتسلم مجالس إدارات اللجان المنتخبة أعمالها بعد نشر نتائج الانتخابات فى 30 / 6 / 2022.

وأضاف الجمل،: أن النقابة العامة ستبدأ تشكيل المجلس وإجراءات الإيداع لدى وزارة القوى العاملة بعد إعلان النتيجة النهائية، وسيتم تحديد مواعيد للاجتماع بمجالس إدارات اللجان المنتخبة لاعتماد برامج و خطط العمل خلال الفترة القادمة للعمل على تحقيق طموحات العاملين بهيئة الإسعاف.

وقال الجمل: إن الأطقم الاسعافية العاملة على سيارات هيئة الإسعاف تتحمل ضغوطا كبيرة ويؤدون أعمالهم بشكل مميز لإيمانهم بأهمية الرسالة السامية التى يحملونها على عاتقهم لخدمة الشعب المصرى فى ظل التطور الكبير لمنظومة الإسعاف المصرى، والنقابة العامة تسعى للحصول على حقوقهم المشروعة بكل الطرق القانونية.

وتُجرى وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.