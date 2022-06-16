شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر
وشملت القرارات تكليف كل من: الدكتور أحمد عبدالله سليمان الفقي أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب مديرا لمستشفى الطوارئ (185)، والدكتور محمود عبدالمنعم بيومى أستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب مديرا لمستشفي الاستقبال والطوارئ الجديدة، والدكتور محمد أحمد عادل عبدالوهاب مدرس أمراض القلب بكلية الطب نائبا لمدير مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديدة.
كما كلف الدكتور محمد الخشت كلا من: الدكتور ياسر حسين كامل السيد أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بمنصب مدير العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصي، والدكتورة دينا حسام الدين حامد الخطيب أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية الطب نائبا لمدير العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي.
ووجه الدكتور الخشت القيادات الجديدة بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية بمختلف أنواعها مثل تقليل قوائم الانتظار وحياة كريمة و 100,مليون صحة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021- 2025 في قطاع المستشفيات للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الإنفاق، كما حدد مجموعة من المهام لكل منهم في طبيعة عملهم وأغراض وغايات الوظيفة التي تم تكليفهم بها.