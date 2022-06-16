شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 334 شابا واستخراج 320 شهادة قياس مستوى المهارة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 334 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 4 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 746 شاباً منهم 26 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 320 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 512 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 3436 عامل ، أسفر عن تحرير 60 محضرا عمالياً ، وعقد ندوتين توعية استفاد منها 65 عاملا ، وبحث 4 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 10 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 117 عاملا .
أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بتنفيذ 2 دورة تدريبية صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات ، وبدء دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ".