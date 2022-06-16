شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 334 شابا واستخراج 320 شهادة قياس مستوى المهارة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 334 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 4 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 746 شاباً منهم 26 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 320 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 48 شكوى ، تم تسوية 2 شكوي، وحفظ 6 منها، وإحالة 8 شكاوى للمحكمة العمالية، وشكوتين لجهات أخرى ، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية إجتماعياً وصحياً ، بصرف 14 منحة مولود جديد بإجمالى 29 ألف جنيه ، و4 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 8000 جنيه ، ومنحتي وفاة عاملين بإجمالى 20 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف 27 ألف جنيه رعاية صحية لـ 6 عمال .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 512 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 3436 عامل ، أسفر عن تحرير 60 محضرا عمالياً ، وعقد ندوتين توعية استفاد منها 65 عاملا ، وبحث 4 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 10 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 117 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بتنفيذ 2 دورة تدريبية صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات ، وبدء دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ".