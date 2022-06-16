شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استرداد 18 مليون ليرة لبنانية لـ12 عاملا مصريا فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت "لبنان"، نجح فى استرداد 18 مليون ليرة لبنانية قيمة التنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصريا، موضحًا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل حال إحضار مواطن أجنبى، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقالت وزارة القوى العاملة: إن ذلك جاء فى التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأضاف التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال مايو 2022، حيث تم اعتماد 13 عقد عمل، وتسوية شكوتين وديا، وحفظ أخري، وأثنين مازالا تحت البحث والدراسة حيث تلقى المكتب 5 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 3 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، وعدد حالات الموافقة على نقل كفالة 14 حالة إلي كفيل جديد، والرد علي 80 استشارة عمالية مقدمة للمكتب.