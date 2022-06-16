شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 16/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:31
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:39
موعد صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:01
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:04
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 6:41 م
وقت صلاة العشاء 8:10 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:06