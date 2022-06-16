شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد عرابى: مصر تسير باستراتيجية استباقية في كافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيسة المفوضية الأوروبية شمل الكثير من الملفات ومنها ما هو مستحدث مثل تغير المناخ والحرب الأوكرانية الروسية، موضحاً أن هذه المستجدات تجعل من حق كل دولة أن تدير شؤونها بالشكل الذى يتماشى مع مصالح شعبها وهو ما تقوم به مصر الآن بجدارة واتقان.

وأضاف "العرابى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، أن مصر كانت محور للامن وهى تسعى الآن لأن تكون محور للطاقة والأمن الغذائي أيضاً ، موضحاً أن مصر دائماً تسير باستراتيجية استباقية والجميع يعلم كيف اهتمت الدولة المصرية بملف غاز شرق المتوسط قبل بدأ الأزمات العالمية التي تعصف باقتصاديات الدول الآن.

مصر لديها رؤية استباقية في التعامل مع مختلف القطاعات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التطورات الحادة التي يشهدها العالم الآن، وتابع:" مصر تسير بتوازن في العلاقات مع جميع الدول بما يتماشى مع مصالح الدولة المصرية".