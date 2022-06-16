شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون القرار المقبل زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيدرالي الأمريكي يكشف حقيقة التأثير على أسعار الطاقة

توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يكون قرار المجلس فى اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي : لا يمكننا التأثير في أسعار الطاقة.



إنفوجراف الفيدرالي الأمريكي

وفى وقت سابق قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%

وستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث "ركود كبير"، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.