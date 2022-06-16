شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة رئيسا لنقابة النقل الجوى بالتزكية للدورة النقابية 2022/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز حسن شحاتة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقعد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، فضلا عن حسم كافة مقاعد مجلس النقابة العامة بالتزكية.

ويذكر أن الدورة النقابية 2022/2026، هى الدورة الثانية التى يرأس فيها حسن شحاتة، النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى.

ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.