شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحقق مع مدير إدارة ومفتش بالغربية بعد تداول فيديو سرقة صندوق مسجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا حول تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعى لشاب يقوم بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية، حيث أكدت الوزارة أن مديرية أوقاف الغربية حررت محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بخصوص هذه الواقعة، تم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور سرعة الإبلاغ عن ذلك عبر الواتس آب التالي ( 01200115268).
في سياق متصل، أكد الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش، بوزارة الأوقاف، أن الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات بأحد المساجد، تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل المسجد الذي تم تصوير الفيديو به.
وتابع ياسين، في بيان للوزارة اليوم، أن هذا الشخص استغل تواجده بالمسجد أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به وقام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة شخص يدعى "ر.ع"، وتم تحرر بذلك المحضر رقم (10504) لسنة 2022م جنحة قليوب بتاريخ 15/ 6/ 2022م وجار إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.