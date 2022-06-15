شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحقق مع مدير إدارة ومفتش بالغربية بعد تداول فيديو سرقة صندوق مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا حول تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعى لشاب يقوم بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية، حيث أكدت الوزارة أن مديرية أوقاف الغربية حررت محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بخصوص هذه الواقعة، تم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم إحالة الشيخ"م.ع"، مدير الإدارة، والشيخ "ا.ا"، مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد ، مشددة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور سرعة الإبلاغ عن ذلك عبر الواتس آب التالي ( 01200115268).

في سياق متصل، أكد الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش، بوزارة الأوقاف، أن الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات بأحد المساجد، تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل المسجد الذي تم تصوير الفيديو به.