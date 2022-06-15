شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى رئيسًا لنقابة الصناعات الهندسية.. وحسم مقاعد عضوية المجلس بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقعد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالتزكية، فضلا عن حسم كافة مقاعد مجلس النقابة العامة بالتزكية.

ويذكر أن الدورة النقابية 2022/2026، هى الدورة الثانية التى يرأس فيها المهندس خالد الفقى، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.

ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.