شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتحدث عن تكوين الأسرة المسيحية فى عظته الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع مساء اليوم، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ‎بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وبدأ قداسته سلسلة تعليمية جديدة بعنوان "مفهوم الاتحاد الزيجي"، حيث تناول أوّل حلقاتها اليوم عن "الاتحاد الفكري" من خلال الأصحاح الخامس من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس والذي يُقرأ في صلوات الإكليل (سر الزيجة المقدس).

وأشار قداسة البابا إلى مفاهيم تكوين الأسرة المسيحية من خلال خمس مجالات للاتحاد الزيجي، هي:

- الاتحاد الفكري

- الاتحاد العاطفي

- الاتحاد الروحي

- الاتحاد الاجتماعي

- الاتحاد الجسدي

وأشار قداسته إلى متطلبات الاتحاد الفكري، من خلال بداية تكوين الأسرة بالخطوبة، وسمات فترة الخطوبة:

- دعوة للاتحاد الشامل عاطفيًّا وروحيًّا واجتماعيًّا وجسديًّا

- ارتباط بالصلاة

- الله شاهد على هذه العلاقة

- القداسة والطهارة

- العلنية الكنسية

- محضر الخطبة

- تبادل الفكر بالكلام، "يَا أَوْلاَدِي، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ!" (١يو ٣: ١٨)

- كيف يُحترم شريك الحياة

- الحكمة، بفهم الاختلافات والطباع والاشتياقات والمخاوف

- الاتفاق على التعاون

- كيفية التفاهم والمشاركة، وكيفية اتحاد الرؤية للحياة

- الحصول على بركة الأسرة للطرفين

وأوضح قداسته الأمور التي تجعل الخطوبة خاطئة:

- الغيرة المتطرفة (الأنانية)

- الماضي بكل تجاربه وخبراته

- الأمور المادية التي تُسبب الخلافات

وتأتي هذه السلسلة التعليمية اتساقًا مع إطلاق عام "أسرتي مقدسة" الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته العامة، الخميس الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته في بداية العظة اليوم.