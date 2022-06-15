شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الدوكار رئيسا للنقابة العامة للنقل البرى بعد قبول طعون ضد ترشح جبالى المراغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى عن فوزه رسميا، رئيساً للنقابة العامة للنقل البرى، بعد قبول طعون ضد منافسه جبالي المراغي رئيس النقابة العامة الحالي، ورئيس اتحاد العمال، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء عن الكشوف النهائية لـ29 نقابة عامة، وذلك استكمالاً للإنتخابات العمالية لدورة 2022-2026.

وقال الدوكار، فى أول تصريحاته الصحفيه، اليوم الأربعاء، إن فوزه بهذا الموقع جاء في إطار إنتخابات نزيهة وديمقراطية، ومناخ صحى، ومنافسة شريفة، وأنه يحمل الإحترام للجميع، وأنه واحد من أبناء تلك النقابة العريقة التي تضم في عضويتها أكثر من مليون ونصف عضو، وتعتبر من أكبر النقابات العمالية من حيث العدد، وكذلك من حيث أهمية وطبيعة الفئة التي تنتمي إليها، ويؤكد الدوكار أن العاملين في قطاع النقل العام لهم حقوق ،وعليهم واجبات، فحقوقهم المشروعة خاصة الاقتصادية والإجتماعية والصحية ستكون موضع إهتمام والسعي نحو تنفيذها واجب وطني ونقابي،وأن التواصل مع القواعد العمالية بشكل يومي والاهتمام بملف التدريب والتثقيف، سيكون برنامج عام ،وأن تلقى كافة طلبات العاملين في قطاع النقل العام ستكون بشكل يومي،حيث أن واجباتهم ستكون محل توعية مستمرة لهم من جانب اللجان النقابية والنقابة العامة ،من أجل المزيد من العمل والإلتزام باللوائح والنظم والقوانين،حتى يكونوا جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية التي تشهدها البلاد،كما أوضح أن النقابة العامة للنقل البري ستكون سنداً وجزء فعال في منظومة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والحريصة على أستقراره ودعمه، بإعتبارها من ضمن النقابات الأكثر عددا وتأثيراً.

وأضاف الدوكار: أن قوة النقابة العامة للنقل البري تفرض على جميع المنتمين إليها القيام بواجبهم تجاه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،كقوة مؤثرة في الحفاظ على الإستقرار ودعم ومساندة الدولة في كافة مشاريعها القومية ،ومواجهتها لجميع التحديات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.