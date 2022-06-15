شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الجمل رئيسا لنقابة البناء والأخشاب.. ويؤكد: التشريعات العمالية أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقعد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بالتزكية، فضلا عن حسم 20 مقعدا لعضوية مجلس النقابة بالتزكية أيضا.

وقال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الفترة المقبلة هناك الكثير من الملفات والقضايا الخاصة بالعمال التى تحتاج إلى العمل عليها، من بينها قانون العمل الجديد وضرورة أن يخرج متوازن ليضمن حقوق العمال، بالإضافة إلى إعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، إلى جانب الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة لوجود أعداد كبيره منهم فى قطاع البناء، ومحاولة تحقيق الكثير من الخدمات لهم، وحمايتهم.

وأشار الجمل إلى أهمية التدريب ليس النقابى فقط، بل المهنى من خلال مركز تدريب النقابة، فى ظل احتياج الدولة إلى توفير عمالة ماهرة وفنية بشكل كبير، خاصة بعد استيعاب السوق المصري للعمالة من الكثير من الدول، ذلك الأمر الذى يتطلب أن يكون العامل المصري لديه من المهارات والقدرات التى تجعله مميزا، خاصة بعد دخول شركات أجنبية فى قطاع البناء، والتى تضع معايير لا تتعلق فقط بالمهارة والخبرة فى اختيار عمالها، بل أيضا السلوكيات والقدرة على التواصل، مضيفا: كما سنحاول الفترة المقبلة مناقشة بعض التعديلات فى قانون النقابات العمالية، حيث تم إقراره فى مرحلة انتقالية تحتاج إلى تعديلها فى تلك الفترة، خاصة بما يتعلق بحقوق التنظيمات النقابية فى بعض الإعفاءات فى المياه والكهرباء والجمارك، لأن التنظيمات النقابية العمالية لا تعتمد إلا على اشتراكات زهيدة من العمال، ومع تطبيق الإعفاءات يمثل ذلك عبء على النقابات.

وتابع: بالنظر لما يحدث فى العالم حولنا فى أوكرانيا وجائحة كورونا، لا بد أن نؤكد على أشياء هامة، وهى أن إنتاجنا لابد من زيادته، ويجب تصنيع كل ما نحتاجه محليا، حتى لا نصبح تحت أسر الخارج، وبالطبع التنظيم النقابى كدبلوماسية شعبية، وفى ظل وجود علاقات مع النقابات فى كل دول العالم، والذى يتطلب تفعيل دور النقابات لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، خلال أول اجتماع له الأسبوع المقبل، سيحدد أهدافه واستراتيجيته التى سيعمل فى ضوئها طوال الدورة النقابية الجديدة.

ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.