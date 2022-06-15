شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحتفل بتخريج أول دفعة من طلبة البكالوريا بالمدارس الدولية الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، طلاب المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد لاستكمال دراستهم وحصولهم على شهادة البكالوريا الدولية وعددهم 40 طالبا، كما وجه التهنئة لأولياء أمورهم، قائلا: أكتر واحد سعيد أنى أشوف أولادى بيتخرجوا ومعاهم شهادة البكالوريا الدولية.

وقال نائب الوزير: إن شهادة البكالوريا من أفصل وأقوى الشهادات العالمية وحصولكم عليها إنجاز كبير، متابعا: الحكاية لها أبعادة كبيرة قوى ليه عندنا مدارس دولية، قائلا: هناك طلب كبير على التعليم الدولى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك أبعاد كبيرة للدولة فى توفير مدارس دولية حكومية، منها توفير فرص تعليم دولى للراغبين فى ذلك ومدارس البكالوريا هى من بدأت المبادرة.

ووجه الدكتور رضا حجازى، التحية والشكر إلى الدكتور محمود أبو النصر الوزير الأسبق صاحب مبادرة المدارس الدولية الحكومية والتى بدأ تطبيقها عام 2014 بهدف تقديم تعليم دولى بنكهة حكومية بأسعار مخفضة يحصل الطالب على شهادات دولية معتمدة فى جميع الجامعات الدولية، قائلا: هناك 3 مدارس بنظام البكالوريا ودول قليلين.

وأوضح نائب الوزير خلال حفل تكريم الطلاب، كنت حريص على التواجد مع الطلاب، ومشاركتهم الفرحة، موضحا أن مدارس البكالوريا خلقت كادرا من وزارة التربية والتعليم قادرا على التعليم الدولى الحكومى، متابعا: هناك 20مدرسة دولية حكومية والبكالوريا الدولية من أصعب الشهادات، كما أن اعتماد الشهادة ليس من السهل الحصول عليه من جهات الاعتماد الدولية.

وتابع نائب الوزير: الدولة المصرية رافعة شعار بناء الإنسان المصرى ومدارس البكالوريا الدولية وأهدافها تعمل على بناء الإنسان المصرى، قائلا: لا بد وأن تكفل المدارس الدولية الحكومية مدارس حكومية عادية لحدوث نهضة كبيرة فى المدارس الحكومية العادية، وأتمنى أن يكون هناك قائمة للطلاب الخريجين من مدرسة البكالوريا الدولية ويتم تتبعهم فى الجامعات وهيكون فى مناصب مهم فى الدولة وأنا على ثقة من أن هؤلاء الطلاب سوف يصنعوا "براند" كبير فى التعليم الحكومى الدولى.

واختتم نائب الوزير كلمته قائلا: مبروك للطلاب والمعلمين وأولياء أمورهم.

وكان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق افتتح عام 2014، المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ومدرسة البكالوريا الدولية بالمعراج، حيث أكد الدكتور محمود أبو النصر أنذاك، أن مدرسة البكالوريا الدولية بالشيخ زايد " المصرية الدولية"، أول مدرسة دولية حكومية، تطبق مناهج البكالوريا الدولية باللغة العربية مع ترسيخ الانتماء والهوية، كما تنمي مهارات التفكير والبحث والقيادة مع الاهتمام بتعليم الطلبة كيفية المساهمة المستمرة والفعالة في تطوير وتحسين مجتمعاتهم، والاهتمام بالأخرين وتقبل آرائهم والعمل في فريق واحد وبناء الشخصية ومن ثم بناء الإنسان المصرى، كما تهدف المدرسة إلى المساهمة في تربية وتعليم جيل جديد من الطلبة المتفوقين والمتميزين المعتزين بثقافتهم المصرية ولغتهم العربية مع تمكنهم من اللغة الإنجليزية، وحصول الطلاب على تعليما دوليا في بيئة محلية بجودة عالمية تحترم العادات وتعلي من قيمة الأخلاق والقيم والتعليم المستمر.