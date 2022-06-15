شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيش رئيسا لنقابة الصناعات الغذائية للمرة الثانية.. وحسم عضوية المجلس بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقعد رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية بالتزكية، وتُعد تلك هى الدورة النقابية الثانية لرئاسة "عيش" للنقابة، فضلا عن حسم عضوية كافة مقاعد مجلس النقابة بالتزكية أيضا.

وقال خالد عيش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نتمنى أن نكون عند حسن ظن أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة، وخلال الدورة النقابية الجديدة أن نكون قادرين على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الكوادر النقابية، والتى أعاقتهم فى تنفيذه جائحة كورونا، والتى من أهمها الاهتمام بعمليات التدريب والتثقيف ونشر الوعى النقابى، بحيث أن يعلم النقابى حقوقه وواجباته، وأتمنى مساعدة كافة النقابين فى تغيير شروط الترشح للنقابات العمالية، من خلال إطلاق أكاديمية نقابية ليكون اجتيازها أحد شروط الترشح.

وأضاف عيش: كما سيتم التأكيد على أن العمل النقابى تطوعى، ويهدف إلى عمل حالة من التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة الشركة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى فى ظل الجمهورية الجديدة، بحيث يعمل جميع أعضاء التنظيم النقابى كوحدة واحدة لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يكون العمال بمثابة الدرع والسيف لزيادة الإنتاج والعمل، نظرا لأنه سيعود على الجميع فى النهاية، خاصة أن أخر تقرير لمنظمة الفاو أخرج مصر من منطقة الفقر الجوعى، لوجود نظرة مستقبلية للرئيس فى إطلاق مشروعات زراعية كبرى.

ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.