شكرا لقرائتكم خبر عن حسم مجلس نقابة العاملين بالكيماويات بالتزكية.. عماد حمدى رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 / 2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز عماد حمدى نائب رئيس اتحاد العمال، بمقعد رئيس النقابة العامة للكيماويات بالتزكية.

وقال عماد حمدى، فى صريحات خاصة لليوم السابع، إن القوائم النهائية للمرشحين أوضحت حسم كل مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة للكيماويات، والبالغ عددهم 20 عضوا بالإضافة إلى رئيس النقابة، بالتزكية، مشيرا إلى أن 50% من أعضاء مجلس النقابة من الوجوه الجديدة على العمل النقابى، موضحا أنه ومجلس النقابة أدوا كل ما بوسعهم وعملوا بضمائرهم، وتم إتاحة الفرصة لجميع الراغبين فى الترشح فى المشاركة بالعمل النقابة.

وأوضح حمدى أنه سيتم تشكيل لجان متعددة للنقابة، لإتاحة الفرصة للراغبين للانضمام إلى الصف الثانى والثالث من العمل النقابى، بهدف خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم.

ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس، انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.