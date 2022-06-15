شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى البدوى رئيسا لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة للدورة النقابية 2022/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام بالتزكية، للدورة النقابية 2022/2026، وتُعد تلك هى الدورة النقابية الثانية لرئاسة "البدوى" للنقابة.

وقال مجدى البدوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن خطة عمله خلال الفترة المقبلة ستعتمد على 3 محاور رئيسية، هى: الدفاع عن الاستقلالية النقابية، بحيث يتميز التنظيم النقابى باستقلاليته ووحدته، الدفاع عن حقوق العمال، والاهتمام بتثقيف العمال، والقيادات العمالية الجديدة والقديمة أيضا، حتى يكون لدى تلك القيادات القدرة على الدفاع عن حقوق العمال، ورفع قدراتهم لتمكينهم من التعامل مع الواقع الجديد من الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة فاعليتهم في المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار البدوى، إلى أن وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان سخرت كل جهودها لتنظيم عملية استقبال أوراق الترشح من أجل توفير الراحة للمتقدمين، مضيفا: أنه يجب أن يعمل كل نقابي على تكريس جهوده على أن يكون هناك جيل نقابي جديد تتوافر فيه روح الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم 18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.