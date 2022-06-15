شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أول وحدة للرعاية المركزة لمرضى أورام الدم وزرع النخاع بطب عين شمس مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ولاء علي السلكاوي أستاذ أمراض الباطنة والدم وزرع النخاع بطب عين شمس، إنه تم تحديث وافتتاح قسم أمراض الدم وتخصيص وحدة للرعاية المركزة لأول مرة فى مصر لمرضى أمراض الدم بــ 11 سرير، بأحدث الأجهزة تشمل أجهزة التنفس الصناعى والغسيل الكلوى وفصل البلازما لخدمة مرضى أمراض وأورام الدم.

وأضافت خلال المؤتمر العاشر لأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس والمنعقد حاليا بالقاهرة، إن وحدة الرعاية المركزة تستقبل المرضى مجانا من جميع المحافظات المصرية، وتقدم خدمة متميزة لعلاج أورام الدم بأحدث التقنيات.

وأشارت إلى أنه يوجد بالقسم عدة خدمات أخرى مثل نقل الدم ومشتقاته والبلازما والصفائح الدموية وأخذ جرعات العلاج الكيميائى، وكلها مجانا ويتم عمل قرار على نفقة الدولة للحالات التى تستدعى ذلك.

وأضافت، أن القسم الداخلى يستقبل جميع الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية مثل حالات الأنيميا والنزيف والجلطات وأورام الدم مثل اللوكيميا والليمفوما، كما توجد وحدتان لزرع النخاع لمرضى أورام الدم من الزرع الذاتى أو من خلال متبرع إذا تطلبت الحالة أخذ النخاع من متبرع.

وأشارت إلى أن هناك نوع نادر من أورام الدم يسمى "هيري سل لوكيميا" يصيب الرجال أكثر من السيدات ويسبب نقص فى كرات الدم البيضاء وتضخم بالطحال ويحدث نتيجة وجود عيوب وراثية بالجينات، وهو يتطلب العلاج بالكروتيزون والعلاج الكيميائى.

وأوضحت، إن هذا المرض نادر يحدث بنسبة 2% من كل حالات اللوكيميا ويوجد حالات منه بمستشفى الدمرداش ويمكن السيطرة والشفاء منه بنسب مرتفعة.

وأكد الدكتور محمد موسى أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس، إن وحدة أمراض الدم الجديدة تحتوى على أول وحدة متكاملة لمرضى أمراض الدم بالمجان وهى تحتوى على أول وحدة رعاية مركزة لمرضى العزل ونقص المناعة فى مصر كما أنها تحتوى على أول جهاز فى مصر للعلاج الضوئى للخلايا الجذعية لمرضى سرطان الدم من النوع T ، وأيضا مرضى طرد الخلايا والتى تحدث فى مرضى زرع النخاع من متبرع حيث "يكتشف الجسم أن هذه الخلايا غريبة عنه فيبدأ فى مهاجمتها يحدث هذا الهجوم فى العين والدم والجلد والكبد والقولون".

وقال، إنه على هامش افتتاح الوحدة الجديدة تم عقد المؤتمر العاشر لقسم امراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس ، والذى ناقش أحدث الأبحاث العلمية فى مجال أمراض الدم وزرع النخاع كما يتحدث 16 من الخبراء الأجانب على مدار يومين فى الفترة من 15 الى 16 يونيو من جميع دول العالم على احدث علاج لأمراض وأورام الدم ، كما يتحدث فيه مجموعة من الأطباء المصريين من الطيور المهاجرة المصرية من أمريكا وانجلترا ويستعرضون الجديد فى علاج سرطان وأورام الدم الحميدة كما توجد محاضرات هامة عن زرع النخاع من متبرع أو زرع النخاع الذاتى.

وأضاف، إنه سيتم عقد ندوات علمية على مجموعة لأحدث الأدوية التى كانت لها السبق فى حدوث طفرة فى علاج شافى لبعض أنواع سرطانات الدم .