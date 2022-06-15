شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" فى الشرقية: وصلنا لنسبة تنفيذ تخطت 60% فى إجمالى المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعيد عباس منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الشرقية، إن المبادرة تنفذ عدد كبير للغاية من المشروعات في مركز الحسينية بالمحافظة، ونشهد طفرة خاصة بنسبة التنفيذ المتعلقة بمشروعات حياة كريمة تخطت نسبة الـ 60 %.

وأضاف منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الشرقية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك 724 مشروعا يتم تنفيذهم على مستوى مركز الحسينية بالكامل.

وتابع منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الشرقية، أن الأعمال تتم على مستوى ليس فقط البنية التحتية ولكن جميع المناحى الحياتية التي تلمس المواطن وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدينا مجمعات خدمية وزراعية وأبنية تعليمية ومشروعات خاصة بالشباب والرياضة، حيث نهدف إلى بناء الإنسان المصرى.