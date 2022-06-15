شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش مرتين.. التعليم توجه بعدم دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بأجهزة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وأشار شوقي، إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة، مطالبًا السادة المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا علي مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان، وإخضاع الطلاب للتفتيش مرتين.

وأشار حجازي، إلى أن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت).

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).