شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: تأجيل تطبيق أى زيادة فى أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء: تأجيل تطبيق أى زيادة فى أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصرى، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أى زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

رئيس الوزراء: تأجيل تطبيق أى زيادة فى أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضخ 1.1مليار جنيه بمشروعات للأسر الأكثر احتياجا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد مظلة الحماية الاجتماعية اجتمع اليوم أعضاء لجنة التمكين الاقتصادى بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بغرفة عمليات حياة كريمة، لمناقشة خطة التحالف الوطنى لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، كأحد أهم المحاور الرئيسية التى يعمل عليها التحالف الوطنى بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، وتزويدهم بفرص عمل بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلى للدولة المصرية.

إغلاق المجال الجوى من وإلى تونس من الليلة وحتى نهاية الغد

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إغلاق المجال الجوي من وإلى تونس من الليلة وحتى نهاية يوم الخميس.

الغذاء والدواء الأمريكية توافق مبدئيا على لقاح جديد لفيروس كورونا للأطفال

أجرى أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية، بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح جديد لفيروس كورنا خاص بفئة الأطفال، بحسب صحيفة "واشنطن بوست:، حيث وافقت اللجنة الأمريكية المستقلة، المكونة من 22 عضوا على اللقاح الذى صنعته شركة موديرنا للأطفال ما بين أعمار 6-17 عاما، وفقاً للصحيفة.

7 أخطاء شائعة تجنبها للحفاظ على طعامك لفترة أطول فى الصيف

لا يكفي وضع طعامك في الثلاجة لإبقائه لفترة أطول، يجب اتباع أفضل الممارسات عند تخزين الأطعمة من أجل تحسين حفظ الطعام فهناك بعض الأخطاء الجسيمة التي يجب تجنبها، فهناك أطعمة ما لم يتم تجميدها، فمن الصعب الحفاظ عليها على مدار أيام قليلة والحفاظ على جميع العناصر الغذائية سليمة، مع تقدم الوقت ، فإنها تتدهور تدريجيًا، سواء من حيث الملمس أو الطعم أو حتى القيم الغذائية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

عيد ميلاد محمد صلاح.. رحلة الإنجازات والأرقام القياسية للفرعون مع الأندية

يحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

مصر اللى بتتغير موجودة هنا.. شاهد كيف تحول سور مجرى العيون إلى جنة حقيقية

في رصد جديد من تليفزيون ”الخليج 365” لآخر التطورات في منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، والتى يقوم عليها حاليا مشروع عظيم يتم تنفيذه على مساحة 95 فدانا، ويضم محورين الأول ترفيهى خدمى، والآخر سكنى فاخر.

الرئيس السيسى لوزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط: موارد الغاز دافع للتعاون والسلام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط.

يوم قوة الابتسامة .. 4 فوائد صحية ونفسية للبسمة تعود عليك وعلى غيرك

الابتسامة لغة خاصة ومعانى كثيرة، لا يدركها الكثير من الأشخاص كما لها تأثير قوى على الآخرين، وبمناسبة يوم قوة الابتسامة الوطنى، نستعرض في هذا التقرير، تأثير الإبتسامة على الآخرين، وفقاً لما ذكره موقع "solaramentalhealth".

هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة للتخلص من الأدوية السائلة والصلبة

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات التخلص الآمن من الأدوية، حيث قالت: إذا لم تتوفر تعليمات فى نشرة المنتج عن كيفية التخلص الآمن تنصح الهيئة بإلقاء الأدوية في القمامة المنزلية.

التعليم تعلن فتح باب التحويلات للطلاب بالمدارس الرسمية 1 يوليو المقبل

حددت المديريات التعليمية مواعيد تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الأخرى على كل المستويات والمراحل التعليمية، بداية من 1 يوليو حتى يوم 15 أغسطس، ولا يسمح بقبول طلبات جديدة بعد غلق باب قبول الطلبات بالمدارس.

موسيماني: لا يوجد مستحقات لي لدى الأهلي.. و طريقة إنهاء العلاقة "رائعة"

قال موسيماني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: " ذكريات رائعة للجماهير التي منحتني الحب ، هل تعتقد أنه من السهل علي الرحيل عن هذا الفريق؟، هذا أمر صعب جدا.. لقد منحوني معاملة خاصة ومنحوني الاحترام".

"فلفل" ينتظر الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مع كل طرقة باب.. اعرف القصة

تداول نشطاء فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعى صور الكلب "فلفل"، والذى يعود للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي تم اغتيالها بواسطة قناص إسرائيلي في جنين الشهر الماضى، وهو يمضى ساعات وأيام ينتظر فيها عودة شيرين إلى باب المنزل كل يوم.

أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية للوجه القبلى

ينشر ”الخليج 365” أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية لمحطات الوجه القبلى، والتى تم تشغيلها مؤخرا وتمر على عدة محافظات.

هيئة التبادل العلمى بألمانيا تحتفل بمرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة

أكد المشاركون فى احتفالية الهيئة الألمانية للتبادل العلمى والوزارة الفيدرالية للتعليم العالى والبحث العلمى فى ألمانيا بمرور 20 عامًا على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والتى تمثل 40% من التعليم الألمانى العابر للحدود، والتى أقيمت بمقر الهئية بمدينة بون بالمانيا، وأن الجامعة الألمانية بالقاهرة لها دور و تأثير كبير وواضح فى مسيرة العلاقات المصرية الألمانية.

رئيس الوزراء يشهد توقيع تعاون لإنشاء كلية خاصة بالنقل ورفع كفاءة العنصر البشرى

وزير التعليم العالي: البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 بشأن إنتاج وتوطين العلوم والمعارف بالدولة