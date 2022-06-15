شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لوزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط: موارد الغاز دافع للتعاون والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط.

وأكد الرئيس السيسى، ان التأثر الحالى لقطاع الطاقة عالمياً، أكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة بتأسيس المنتدى منذ سنوات.

وأضاف الرئيس السيسى أن موارد الغاز الكامنة في شرق المتوسط هي دافع للتعاون والسلام والتنمية لصالح شعوب المنطقة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.