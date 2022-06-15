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الرئيس السيسى لوزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط: موارد الغاز دافع للتعاون والسلام

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط.

 

وأكد  الرئيس السيسى، ان التأثر الحالى لقطاع الطاقة عالمياً، أكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة بتأسيس المنتدى منذ سنوات. 

 

وأضاف الرئيس السيسى أن موارد الغاز الكامنة في شرق المتوسط هي دافع للتعاون والسلام والتنمية لصالح شعوب المنطقة.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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