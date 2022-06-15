شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يؤكد للمبعوث الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط دعم مصر لقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأممى الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وذلك في إطار مواصلة مصر مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في المنطقة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

كان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند قد استنكر قرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل بأثر رجعي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومتنزه.

وقال المنسق الأممي في بيان نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، إن استمرار التوسع الاستيطاني يرسخ الاحتلال، ويتعدى على الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية، ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين. وأكد مجددا أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.

وحث السلطات الإسرائيلية على "وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن مثل هذه الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا في إطار حل تفاوضي يقوم على وجود دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".