شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود نظرا لأن زيادة أسعاره سيترتب عليه زيادات كثيرة.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل 6 أشهر، موضحا أن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليارات جنيه، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وتابع فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم استعرض عدد مهم من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن آخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الأمن الغذائى المصري، موضحا أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائى.