شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية للوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية لمحطات الوجه القبلى، والتى تم تشغيلها مؤخرا وتمر على عدة محافظات.

وكانت هيئة السكة الحديد شغلت القطارات المكيفة درجة ثالثة وتعمل حاليا على خط الصعيد، وذلك ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة دخلت الخدمة لأمرة مرة فى تاريخ السكة الحديد.

يذكر أن السكة الحديد تشغل السبت المقبل قطار نوم ومكيف من القاهرة لمرسى مطروح والعكس، وذلك بالتزامن مع رحلال المصيف لمدينة مرسى مطروح.