شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة قادرة على عبور الأزمة الحالية.. والسلع ستظل متوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المواطن المصري بترشيد الاستهلاك مؤكدا أن ترشيد الاستهلاك سيخفف العبء وخاصة العبء الدولارى، وضرورة الترشيد للعبور بهذه الأزمة، موضحا أن الدولة المصرية قادرة على عبور الأزمة، مؤكدا أن كافة السلع متوفرة وستظل متوافرة.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود نظرا لأن زيادة أسعاره سيترتب عليه زيادات كثيرة.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل 6 أشهر ، موضحا أن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليار جنيه ، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وتابع فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم استعرض عدد مهم من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الازمة الروسية الاوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الامن الغذائي المصري، موضحا أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائي

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، على ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المختلفة، في ضوء التكليفات المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا احتياطيا استراتيجيا آمنا من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، مؤكدا حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

كما أوضح وزير التموين أن لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار اطمأن رئيس الوزراء على توافر احتياطي السلع الأساسية، حيث أشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر رصيد من الزيت يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لـ 6 أشهر، ورغم ارتفاع الأسعار فالوضع مطمئن، كما أن لدينا رصيد استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حاليا التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون، كما يكفي السكر لمدة 6 أشهر، وفي الوقت نفسه يتوافر الأرز ، وتم التعاقد على استيراد 50 ألف طن.

وفيما يتعلق باستعدادات عيد الأضحى، أشار الوزير إلى أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.