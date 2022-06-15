شكرا لقرائتكم خبر عن أهم رسائل رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليارات جنيه، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

ونستعرض أبرز وأهم رسائل رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى من خلال الإنفوجراف التالى:



الدولة تستثمر مبالغ كبيرة فى المشروعات القومية لتحقيق الأمن الغذائى

آخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الأمن الغذائى المصرى

إرجاء أى زيادة على الكهرباء حتى نهاية العام لتخفيف العبء عن المواطنين

تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر يُكلف خزينة الدولة 10 مليارات جنيه

توجيهات رئاسية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن

لدينا احتياطى من القمح وزيت الطعام يكفى لمدة 6 أشهر

نتوجه بكل الشكر للفلاح المصرى على استجابته لمبادرة الدولة

لم يتم تحريك سعر السولار منذ 3 سنوات رغم زيادة أسعار الوقود عالميا

زيادة عدد الرؤوس الحية لاستقرار أسعار اللحوم وقت عيد الأضحى

لا يوجد نقص فى أى سلعة من السلع الأساسية فى الأسواق

الدولة تبذل أقصى جهدها فى ظل الأزمة العالمية وعلى المواطن ترشيد الاستهلاك